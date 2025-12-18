Кислица прилетел на переговоры в Китай

"В Пекине сегодня насыщенный день. Очень хорошая беседа с послом США в Китае Дэвидом Пердью. Всегда приятно чувствовать поддержку таких партнеров, как Соединенные Штаты", - подчеркнул первый заместитель главы МИД Украины.

Кислица добавил, что в центре разговора были усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины и укрепление украинско-американского партнерства.

Украинский чиновник не раскрыл подробных планов своего визита в Китай.