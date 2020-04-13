Кислица: интерес к Украине в ООН сохраняется

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

Украине удалось провести рассмотрение пункта повестки дня Генассамблеи о ситуации на оккупированных территориях

Интерес к Украине в ООН сохраняется. Об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

В частности, он рассказал, что Украине удалось провести рассмотрение пункта повестки дня Генассамблеи о ситуации на оккупированных территориях буквально за несколько дней до закрытия Генассамблеи на карантин в связи с коронавирусом.

"Это заседание продолжалось более чем полдня, выступающих было больше, чем в прошлом году. И это свидетельство того, что интерес к Украине сохраняется", - отметил он.

Напомним, ранее Украина обратилась в ООН с просьбой отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму. Призывников из Крыма направляют преимущественно на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.

Вместе с тем, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации.

Также сообщалось, что призыв Россией жителей Крыма осудили Соединенные Штаты Америки.