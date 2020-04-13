Кислиця: інтерес до України в ООН зберігається

Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)

Україні вдалося провести розгляд пункту порядку денного Генасамблеї про ситуацію на окупованих територіях

Інтерес до України в ООН зберігається. Про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, він розповів, що Україні вдалося провести розгляд пункту порядку денного Генасамблеї про ситуацію на окупованих територіях буквально за кілька днів до закриття Генасамблеї на карантин у зв'язку з коронавірусом.

"Це засідання тривало більше ніж півдня, виступаючих було більше, ніж торік. І це свідчення того, що інтерес до України зберігається", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Україна звернулася до ООН з проханням відреагувати на призовну кампанію в окупованому Криму. Призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

Разом з тим, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) констатує погіршення ситуації в окупованому Криму у сферах компетенції організації.

Також повідомлялося, що призов Росією жителів Криму засудили Сполучені Штати Америки.