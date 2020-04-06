Украина просит ООН отреагировать на призывную кампанию в Крыму

Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Россия намерена набрать 3 300 крымчан в свою армию

Постоянное представительство Украины в ООН просит генсека Антониу Гутерреша отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского представительства.

Сообщается, что Российская Федерация в нарушение IV Женевской конвенции и резолюций Генеральной ассамблеи ООН объявила о наборе 3 300 жителей Крыма в российскую армию для службы за пределами полуострова. Кроме того, весенняя кампания на фоне COVID-19 нарушает обязанность России как оккупанта обеспечить меры по сдерживанию пандемии.

"Мы призываем генерального секретаря ООН отреагировать", - говорится в заявлении.

Напомним, в январе ООН выступала с заявлением о том, что Россия продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право. Отметим, с начала оккупации Крыма в рядах Вооруженных сил России прошли службу более 20 тысяч жителей полуострова.

Как правило, призывников из Крыма направляют преимущественно на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот. При этом на территории полуострова остаются служить несколько сотен местных.