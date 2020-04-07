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США осудили призывную кампанию в Крыму

Новости » Политика     07.04.2020 - 17:25
США осудили призывную кампанию в Крыму
Иллюстративное фото (visaglobal.com.ua)

США призвали Российскую Федерацию немедленно покинуть территорию Украины

Соединенные Штаты осуждают призывную кампанию в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщило Посольство США в Украине.

Отмечается, что США призвали Российскую Федерацию немедленно покинуть территорию Украины и прекратить нарушение прав в Крыму.

"Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация объявила о наборе 3 300 жителей Крыма в российскую армию для службы за пределами полуострова. В связи с чем, постоянное представительство Украины в ООН попросило генерального секретаря Антониу Гутерреша отреагировать на призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Кроме того, ранее ООН выступала с заявлением о том, что Россия продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право. С начала оккупации Крыма в рядах Вооруженных сил Российской Федерации прошли службу более 20 тыс. жителей полуострова.

Отметим, призывников из Крыма направляют преимущественно на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот. При этом на территории полуострова остаются служить несколько сотен местных.

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