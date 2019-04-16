ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму в армию РФ призвали уже 13,5 тыс. человек

Новости » Общество    16.04.2019 - 21:35
В Крыму в армию РФ призвали уже 13,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (donpress.com)

Этой весной призвут еще 2,8 тыс. человек

С 2015 года на срочную воинскую службу в российскую армию из оккупированного Крыма были призваны 13,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу

На пресс-конференции в Симферополе представитель российского военкомата в Крыму Роман Быков заявил, что около 2800 жителей оккупированного Крыма будут направлены на службу в Вооруженные силы РФ по результатам весеннего призыва 2019 года.

Призывников из Крыма направят на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.  

"На территории Республики Крым будут проходить службу около 400 человек", - сказал Быков.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение апреля-июня 2019 года на срочную службу призовут 780 мужчин. Весенний призыв на срочную военную службу стартовал в понедельник, 1 апреля 2019 года.

Осенью 2018 года на срочную службу в Украине призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9000 призывали в ВСУ.

В Минобороны сообщили, кто не подлежит весеннему призыву На весеннюю кампанию резко повысили число призывников
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Призыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь