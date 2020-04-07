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ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму, - МИД 

Новости » Политика     07.04.2020 - 22:03
ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму, - МИД 
Иллюстративное фото (twitter.com/UNESCO_russian) 

В Крыму фиксируют нарушения прав человека 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по вопросам свободы прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), а также "Amnesty International".

“В докладах констатируется дальнейшее ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО, приводятся конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке”, - сообщили в МИД.

По результатам встречи было подтверждено сохранение проблематики оккупированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

Напомним, ранее ООН выступала с заявлением о том, что Россия продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право. С начала оккупации Крыма в рядах Вооруженных сил Российской Федерации прошли службу более 20 тыс. жителей полуострова.

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