"Кисень для армії": Зеленський сказав, що буде з кредитом на 90 млрд від ЄС

16:07 09.04.2026 Чт
Президент назвав два варіанти розвитку подій
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ "точно розблокує" кредит від ЄС у розмірі 90 млрд євро.

Про це Зеленський заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.Live.

Глава держави наголосив, що "90 млрд допомоги точно розблокуємо", і додав, що ці гроші - "наше життя, це "кисень" для армії".

"Розблокуємо питання 45 млрд траншу першого на цей рік. Ми розуміємо, для нас це, ну, для нас це життя. Кисень для нашої армії, тому що це в принципі все технологічне внутрішнє виробництво базується на цій сумі майже 30 млрд, там 28", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна або доб’ється зняття блокування, або знайде альтернативні рішення.

Кредит для України

Нагадаємо, Україна не може отримати 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина. Угорська влада поставила Києву ультиматум - гроші надійдуть тільки після того, як поставки російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" відновляться.

Зазначимо, Швеція відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Європейської ради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.

