"Кисень для армії": Зеленський сказав, що буде з кредитом на 90 млрд від ЄС

Глава держави наголосив, що "90 млрд допомоги точно розблокуємо", і додав, що ці гроші - "наше життя, це "кисень" для армії".

"Розблокуємо питання 45 млрд траншу першого на цей рік. Ми розуміємо, для нас це, ну, для нас це життя. Кисень для нашої армії, тому що це в принципі все технологічне внутрішнє виробництво базується на цій сумі майже 30 млрд, там 28", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна або доб’ється зняття блокування, або знайде альтернативні рішення.

Кредит для України

Нагадаємо, Україна не може отримати 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина. Угорська влада поставила Києву ультиматум - гроші надійдуть тільки після того, як поставки російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" відновляться.