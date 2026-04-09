"Кислород для армии": Зеленский сказал, что будет с кредитом на 90 млрд от ЕС

Глава государства подчеркнул, что "90 млрд помощи точно разблокируем", и добавил, что эти деньги - "наша жизнь, это "кислород" для армии".

"Разблокируем вопрос 45 млрд транша первого на этот год. Мы понимаем, для нас это, ну, для нас это жизнь. Кислород для нашей армии, потому что это в принципе все технологическое внутреннее производство базируется на этой сумме почти 30 млрд, там 28", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина или добьется снятия блокировки, или найдет альтернативные решения.

Кредит для Украины

Напомним, Украина не может получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза, поскольку процедурное решение для передачи денег блокирует Венгрия. Венгерские власти поставили Киеву ультиматум - деньги поступят только после того, как поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновятся.