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У Кіровській області РФ жаліються на атаку дронів, атаковано місткість для нафтопродуктів

Ілюстративне зображення (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 28 серпня, безпілотники атакували місткість для зберігання нафтопродуктів у Кіровській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Кіровської області Олександра Соколова.

"Безпілотник атакував місткість для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Загоряння немає. Ситуація під контролем", - пише Соколов. 

Також губернатор додав, що на місці атаки працюють профільні служби

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють про повторну серію вибухів у місті Котельнич Кіровської області. За словами очевидців, загалом пролунало до чотирьох "хлопків". Метою атаки, можливо, стала нафтобаза. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Фото: відстань між Україною та містом Котельнич Кіровської області Росії (скриншот) 

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії 

Днями потужний вибух пролунав на нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в російському Омську. Варто додати, що завод розташований за 2 тисячі кілометрів від українського кордону. 

18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР). 

Також на початку поточного місяця безпілотники атакували нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області внаслідок чого сталась пожежа. 

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