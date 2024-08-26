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В Омську після потужного вибуху спалахнув великий НПЗ

Росія, Понеділок 26 серпня 2024 12:59
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В Омську після потужного вибуху спалахнув великий НПЗ Фото: НПЗ в Омську спалахнув після потужного вибуху (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

На нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. Завод знаходиться за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал 112.

За даними видання, попередньо, стався сильний вибух та загоряння на установці АВТ-11. Очевидці кажуть, що вибух було чути у кількох районах міста.

"Площа займання становить 1000 квадратних метрів. На місці працює 15 розрахунків пожежної охорони. Евакуація підприємства не проводилася", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі на Омському НПЗ постраждали двоє людей, їм надали допомогу на місці, повідомили у прес-службі підприємства.

Омський нафтопереробний завод - одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.

Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.

Нагадаємо, Україна почала бити дронами по російських НПЗ та нафтобазах у 2024 році, щоб скоротити військовий потенціал ворога.

За даними британської розвідки, російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет надається військовим, а не цивільним.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродромах та енергетиці. За його словам, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, немає.

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