В Омську після потужного вибуху спалахнув великий НПЗ
На нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. Завод знаходиться за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал 112.
За даними видання, попередньо, стався сильний вибух та загоряння на установці АВТ-11. Очевидці кажуть, що вибух було чути у кількох районах міста.
"Площа займання становить 1000 квадратних метрів. На місці працює 15 розрахунків пожежної охорони. Евакуація підприємства не проводилася", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі на Омському НПЗ постраждали двоє людей, їм надали допомогу на місці, повідомили у прес-службі підприємства.
Омський нафтопереробний завод - одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.
Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.
Нагадаємо, Україна почала бити дронами по російських НПЗ та нафтобазах у 2024 році, щоб скоротити військовий потенціал ворога.
За даними британської розвідки, російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет надається військовим, а не цивільним.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродромах та енергетиці. За його словам, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, немає.