В Кировской области РФ жалуются на атаку дронов, атакована емкость для нефтепродуктов

"Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - пишет Соколов.

Также губернатор добавил, что на месте атаки работают профильные службы.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о повторной серии взрывов в городе Котельнич Кировской области. По словам очевидцев, всего прозвучало до четырех "хлопков". Целью атаки, возможно, стала нефтебаза.

Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.

Фото: расстояние между Украиной и городом Котельнич Кировской области России (скриншот)

Пожары и взрывы на НПЗ в России

На днях мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в российском Омске. Стоит добавить, что завод расположен в 2 тысячах километрах от украинской границы.

18 августа нефтебазу в Пролетарске атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Также в начале текущего месяца беспилотники атаковали нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области в результате чего произошел пожар.