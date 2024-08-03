Українські дрони уразили нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області, - джерела

Українські дрони атакували нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області у ніч на 3 серпня. Там сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними джерел, безпілотники СБУ уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу російських систем ППО.

Також, як повідомили джерела, сьогодні вночі безпілотники СБУ атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Спецоперація проводилася спільно з ГУР та Силами оборони.

Українські безпілотники влучили у склад авіаційних боєприпасів.

"Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни". Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - зазначають у спецслужбах.