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Українські дрони уразили нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області, - джерела

Бєлгород, Субота 03 серпня 2024 12:10
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Українські дрони уразили нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області, - джерела Фото: дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українські дрони атакували нафтобазу "Губкінська" у Бєлгородській області у ніч на 3 серпня. Там сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними джерел, безпілотники СБУ уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу російських систем ППО.

Також, як повідомили джерела, сьогодні вночі безпілотники СБУ атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами. Спецоперація проводилася спільно з ГУР та Силами оборони.

Українські безпілотники влучили у склад авіаційних боєприпасів.

"Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни". Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - зазначають у спецслужбах.

Потужна атака Сил оборони

В ніч на 3 серпня Сили оборони атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Було влучання у склади з боєприпасами, де, зокрема, зберігалися керовані авіаційні бомби.

Крім того, за даними джерел РБК-Україна, була атакована нафтобаза у Ростовській області. Йдеться про нафтобазу на території комбінату "Атлас" Росрезерву, яка постачала паливо російським військам на сході України.

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