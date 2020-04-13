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В Кировоградской области медики составляют треть из всех заболевших коронавирусом

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 15:28
В Кировоградской области медики составляют треть из всех заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

За минувшие сутки среди 20 новых случаев заражений, медработников - половина

В Кировоградской области среди 142 человек, у которых обнаружили коронавирус, треть медработников. Об этом сообщил глава Кировоградской областной госадминистрации (ОГА) Андрей Балонь в Facebook.

Как сообщается, в целом в области лабораторно подтверждено 142 случая инфицирования коронавирусом, из которых 54 лица являются медработниками. За минувшие сутки среди 20 новых заражений, таких работников половина.

Как отмечается, в области лечатся от коронавируса 135 человек, и было зафиксировано 7 летальных случаев.

Напомним, в Кировоградской области по состоянию на 12 апреля коронавирусом заразились 5 детей.

Кроме того, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.

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