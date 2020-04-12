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В Кировоградской области коронавирусом заразились 5 детей

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 15:41
В Кировоградской области коронавирусом заразились 5 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус диагностировали у детей 5-и и 8-летнего возраста

В Кировоградской области коронавирусом заразились 5 детей, а общее число заболевших составляет 122 человека. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

По словам Балоня, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей с Кропивницкого. В настоящее время в области инфицированны COVID-19 5 детей.

"У 5-летней девочки также инфицированным на коронавирус есть отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус в 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.

Он добавил, что среди числа больных - 44 медработников. Среди них:

  • 8 медработников областной больницы;
  • 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
  • 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
  • 6 медработников частной клиники;
  • 1 медработник онкоцентра;
  • 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
  • 2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;
  • 2 работницы аптеки.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет от 10% населения страны.

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Новости Украины КоронавирусКропивницкая область
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