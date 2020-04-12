Коронавирус диагностировали у детей 5-и и 8-летнего возраста
В Кировоградской области коронавирусом заразились 5 детей, а общее число заболевших составляет 122 человека. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.
По словам Балоня, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей с Кропивницкого. В настоящее время в области инфицированны COVID-19 5 детей.
"У 5-летней девочки также инфицированным на коронавирус есть отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус в 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.
Он добавил, что среди числа больных - 44 медработников. Среди них:
Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.
Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет от 10% населения страны.