У Кіровоградській області медики складають третину зі всіх хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

За минулу добу серед 20 нових випадків заражень, медпрацівників - половина

У Кіровоградській області серед 142 осіб, у яких виявили коронавірус, знаходиться третина медпрацівників. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної держадміністрації (ОДА) Андрій Балонь у Facebook.

Як повідомляється, загалом в області лабораторно підтверджено 142 випадки інфікування коронавірусом, з яких 54 особи є медпрацівниками. За минулу добу серед 20 нових заражень, таких працівників половина.

Як зазначається, в області лікуються від коронавірусу 135 людей, та було зафіксовано 7 летальних випадків.

Нагадаємо, у Кіровоградській області станом на 12 квітня на коронавірус заразилися 5 дітей.

Крім того, станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 третій день перевищує смертність і на сьогодні становить 97 осіб.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє від 10% населення країни.