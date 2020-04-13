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Армения продлила режим чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 14:25
Армения продлила режим чрезвычайного положения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Режим чрезвычайного положения продлили еще на месяц

Правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения еще на месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.am.

Как сообщается, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян объяснил, что кроме всего прочего, во время чрезвычайного положения в некоторых случаях будет ограничена возможность наложения ареста Службой принудительного исполнения судебных актов.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что в стране ввели запрет на въезд иностранцев. Исключение составляют дипломатические представители иностранных государств, сотрудники консульств и международных организаций, члены их семей, а также лица, въезжающие по разрешения коменданта.

Кроме того, в Армении продлили карантинные меры до 10 апреля для борьбы с коронавирусом.

Добавим, что 24 марта правительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения. Так, были введены ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту.

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