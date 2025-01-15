У Кіровоградській області уламки російського дрону пошкодили житлові будинки

Російська армія в ніч на 15 січня завдала чергового удару по території України. Уламками дронів було пошкоджено житлові будинки у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Андрія Райковича у Telegram.

За його даними, у Дмитрівській громаді уламками збитого ворожого дрона пошкодило вікна кількох житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також відомо, що після відбою повітряної тривоги було розпочато обстеження території.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - написав він.

Атака РФ по Україні 15 січня

Вранці середи, 15 січня, російська армія в черговий раз влаштувала масований обстріл по Україні. Напередодні ввечері РФ запускала по території України безпілотники, а згодом стало відомо, що РФ підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья".