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В Кировоградской области обломки российского дрона повредили жилые дома

Среда 15 января 2025 09:21
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В Кировоградской области обломки российского дрона повредили жилые дома Фото: Андрей Райкович (facebook com/andriy_raykovich)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 15 января нанесла очередной удар по территории Украины. Обломками дронов были повреждены жилые дома в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Андрея Райковича в Telegram.

По его данным, в Дмитровской громаде обломками сбитого вражеского дрона повредило окна нескольких жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также известно, что после отбоя воздушной тревоги было начато обследование территории.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - написал он.

Атака РФ по Украине 15 января

Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по Украине. Накануне вечером РФ запускала по территории Украины беспилотники, а впоследствии стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Позже взрывы прогремели в районе Черкасс. Со своей стороны, Польша подняла боевую авиацию.

Также в ряде областей были введены экстренные отключения света.

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