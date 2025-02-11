У Кіровоградській області під час атаки дронів пошкоджено будинки та лінії електропередач

Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, атакувала ударними безпілотниками типу Shahed Кіровоградську область. В результаті атаки зафіксовано падіння уламків збитих дронів-камікадзе на будинки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.
За попередніми даними, у Кропивницькому районі уламками збитого безпілотника пошкоджено вікна та покрівлі в кількох приватних домоволодіннях.
Також під час атаки зачепило також повітряні лінії електропередач.
"Попередньо – без постраждалих. Прилегла територія обстежується фахівцями", - написав Райкович.
Минулої ночі Росія здійснила комбінований удар по території України. Спочатку противник запустив дрони та крилаті ракети "Калібр", а під ранок з'явилася інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ. Зафіксовано рух російських ракет у напрямку Полтавської області.
Попередньо відомо, що через ракетний удар без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.
Також внаслідок атаки в Україні були введені екстрені відключення електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Росія знову намагається вдарити по енергосистемі країни.
Також під час нічної комбінованої атаки РФ у небі над Черкаською областю збили 17 дронів. Відомо, що внаслідок атаки двоє людей травмовано.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 11 лютого російська армія запустила по території України 124 дрони ударного типу та до 19 крилатих ракет.
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