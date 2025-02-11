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Над Черкаською областю вночі збили 17 дронів, є постраждалі

Черкаси, Вівторок 11 лютого 2025 11:05
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Над Черкаською областю вночі збили 17 дронів, є постраждалі Фото: РФ атакувала дронами Черкаскьу область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Під час нічної комбінованої атаки РФ у небі над Черкаською областю збили 17 дронів. Внаслідок атаки двоє людей травмовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

За словами голови ОВА, ніч та ранок на Черкащині були складними. Ворог атакував область дронами та ракетами.

Повітряні сили знищили 17 російських БпЛА. Однак внаслідок російських атак постраждали люди. За інформацією ОВА, травми отримали двоє чоловіків.

"У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох - середньої тяжкості", - зазначив Табурець.

Обласна влада обстежує територію щодо пошкодження майна. Звернень про допомогу від населення поки що не надходило.

Атака на Черкащину

10 лютого о 23:47 по всій Черкаські області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

О 6:20 через масовану ракетну атаку в Черкаській області застосували аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

О 08:12 повітряну тривогу оголосили у Черкаському та Золотоніському районах. Відбій повітряної тривоги дали о 8:46. Однак аварійні відключення світла скасували лише о 10:20 годині.

Російські війська і ніч на 11 лютого атакували також Полтавську область. Пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу".

Також додамо, що через масовану ракетну атаку росіян "Укренерго" вранці 11 лютого запровадило аварійні відключення світла по всій Україні.

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Черкаси Атака дронів Ракетна атака
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