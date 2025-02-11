В Кировоградской области во время атаки дронов повреждены дома и линии электропередач

По предварительным данным, в Кропивницком районе обломками сбитого беспилотника повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.

Также во время атаки задело также воздушные линии электропередач.

"Предварительно - без пострадавших. Прилегающая территория обследуется специалистами", - написал Райкович.

Ночной удар по территории Украины

Прошлой ночью Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. Зафиксировано движение российских ракет в направлении Полтавской области.

Предварительно известно, что из-за ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

Также в результате атаки в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия снова пытается ударить по энергосистеме страны.

Также во время ночной комбинированной атаки РФ в небе над Черкасской областью сбили 17 дронов. Известно, что в результате атаки два человека травмированы.

По данным Воздушных Сил, в ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины 124 дрона ударного типа и до 19 крылатых ракет.