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Киргизия заявила о передвижении Таджикистаном военной техники к границе. Начались обстрелы

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 10:26
Киргизия заявила о передвижении Таджикистаном военной техники к границе. Начались обстрелы Фото: на границе начались обстрелы (gps.gov.kg)
Автор: РБК-Украина

Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан передвигает военную технику к границе. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам.

Об этом пишет 24.kg.

Отмечается, что жители села ранее были эвакуированы. Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.

Пограничники заявляют, что ситуация остается напряженной.

"В направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники", - сказали в Погранслужбе.

Кроме того, сегодня в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации рубежей. Однако представители Таджикистана на встречу пока не прибыли.

Ранее сообщалось, что за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

РБК-Украина писало, что делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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