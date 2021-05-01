Киргизія заявила про пересування Таджикистаном військової техніки до кордону. Почалися обстріли

Прикордонна служба Киргизії заявила, що Таджикистан пересуває військову техніку до кордону. У місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках.

Крім того, сьогодні в Баткені повинні початися переговори членів міжурядової комісії з делімітації та демаркації рубежів. Однак представники Таджикистану на зустріч поки не прибули.

"У напрямку таджицько-киргизького держкордону на території Таджикистану зафіксовано пересування військової техніки", - сказали в прикордонній службі.

Відзначається, що жителі села раніше були евакуйовані. Прикордонні підрозділи Киргизії зайняли оборонні позиції.

Раніше повідомлялося, що за два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

РБК-Україна писало, що делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.