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Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы

Автор: Даша Харченко

Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы. Ситуация на границе остается стабильной.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек.

2 мая стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Согласно документу, будет активизирован процесса описания общего участка.

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