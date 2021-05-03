Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы. Ситуация на границе остается стабильной.
Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За прошедшую ночь инциденты не были зафиксированы.
На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек.
2 мая стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Согласно документу, будет активизирован процесса описания общего участка.