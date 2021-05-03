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Киргизія і Таджикистан відвели додаткові сили від кордону

Автор: Даша Харченко

Киргизія і Таджикистан відвели додаткові сили від кордону. Ситуація на кордоні залишається стабільною.

Про це повідомляє 24.kg з посиланням на Державну прикордонну службу Республіки.

Прикордонники патрулюють лінію киргизько-таджицького кордону. За минулу ніч інциденти не були зафіксовані.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході конфлікту загинули понад 30 людей.

2 травня стало відомо, що Киргизія і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації і демаркації киргизько-таджицького кордону. Згідно з документом, буде активізовано процес опису спільної ділянки.

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