Киргизія і Таджикистан відвели додаткові сили від кордону. Ситуація на кордоні залишається стабільною.
Про це повідомляє 24.kg з посиланням на Державну прикордонну службу Республіки.
Прикордонники патрулюють лінію киргизько-таджицького кордону. За минулу ніч інциденти не були зафіксовані.
На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.
Раніше РБК-Україна писало, що в ході конфлікту загинули понад 30 людей.
2 травня стало відомо, що Киргизія і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації і демаркації киргизько-таджицького кордону. Згідно з документом, буде активізовано процес опису спільної ділянки.