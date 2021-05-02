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Киргизия и Таджикистан договорились начать процесс описания общей границы

Новина українською → Бешкек, Воскресенье 02 мая 2021 11:24
Киргизия и Таджикистан договорились начать процесс описания общей границы Фото: глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев (gov.kg)
Автор: Игорь Литвиненко

Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Согласно документу будет активизирован процесса описания общего участка границы.

Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Стороны заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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