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В МВД Киргизии озвучили свою версию начала конфликта с Таджикистаном

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 01:12
В МВД Киргизии озвучили свою версию начала конфликта с Таджикистаном Фото: Киргизия обвинила Таджикистан в начале стрельбы (gps.gov.kg)
Автор: Артур Родивилов

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе начался из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения. Монтаж производился рядом с водозаборным сооружением.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что 29 апреля 2021 года в район дислокации Головного водозаборного сооружения прибыли местные жители и потребовали демонтировать ранее установленные камеры. Однако собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись, начали обстреливать людей из нескольких охотничьих ружей, уточнили в киргизском МВД.

"Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был урегулирован", - сообщили в киргизском ведомстве.

В тот же день, 29 апреля, стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, но перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Напомним, сегодня утром погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Таджикистан опровергает это сообщение и утверждает, что придерживается перемирия.

РБК-Украина писало, что делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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