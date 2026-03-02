На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон

Спочатку медіа писали, що незадовго до опівночі персонал бази поінформували про загрозу і було отримано вказівку "повернутися додому і залишатися всередині до подальшого повідомлення".

Крім того, персоналу наказали "відійти від вікон і сховатися за або під міцними, масивними меблями", і чекати подальших інструкцій.

Безпосередньо сам вибух було чутно близько опівночі. Причому варто зазначити, що інцидент стався після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав США дозвіл на нанесення "оборонних" ударів по іранських об'єктах з британських баз.

Спочатку не було жодної інформації, що з чим точно був пов'язаний вибух. Але пізніше з'ясувалося, що авіабаза зазнала удару безпілотника. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, але заявляється про "незначний збиток".

Зазначимо, що Британія не брала участі в ударах по Ірану, внаслідок яких прогнувся верховний лідер аятолла Алі Хаменеї. Однак у неділю британські винищувачі збили іранський безпілотник, який летів у бік Катару.