UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон

Фото: поки незрозуміло, чи є жертви і який масштаб завданих збитків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 2 березня в районі британської авіабази Акротірі на Кіпрі прогримів потужний вибух. Його було чути після того, як було оголошено "загрозу безпеці". Об'єкт був атакований іранським дроном.

Спочатку медіа писали, що незадовго до опівночі персонал бази поінформували про загрозу і було отримано вказівку "повернутися додому і залишатися всередині до подальшого повідомлення".

Крім того, персоналу наказали "відійти від вікон і сховатися за або під міцними, масивними меблями", і чекати подальших інструкцій.

Безпосередньо сам вибух було чутно близько опівночі. Причому варто зазначити, що інцидент стався після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав США дозвіл на нанесення "оборонних" ударів по іранських об'єктах з британських баз.

Спочатку не було жодної інформації, що з чим точно був пов'язаний вибух. Але пізніше з'ясувалося, що авіабаза зазнала удару безпілотника. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, але заявляється про "незначний збиток".

Зазначимо, що Британія не брала участі в ударах по Ірану, внаслідок яких прогнувся верховний лідер аятолла Алі Хаменеї. Однак у неділю британські винищувачі збили іранський безпілотник, який летів у бік Катару.

Що передувало

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль разом зі США почали атакувати Іран. Мета операції полягає у стримуванні амбіцій Тегерана та знищенні ракетного арсеналу країни.

Однак бойові не обмежилися лише цими країнами. Так, 1 березня Іран завдав ударів балістикою по військових базах в Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу. Також Тегеран випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.

Увечері того ж дня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із відеозверненням. Він сказав, що Лондон погодився надати США свої військові бази для атаки по Ірану.

Ба більше, Стармер анонсував, що має намір залучити експертів з України, щоб поліпшити ситуацію зі збиттям іранських "Шахедів".

Додамо, що 1 березня лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США, якщо Тегеран і далі завдаватиме ударів по тих країнах, які не мають стосунку до бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКіпрІран