На Кипре атакована авиабаза Британии: по объекту прилетел иранский дрон

В ночь на 2 марта в районе британской авиабазы Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. Он был слышен после того, как была объявлена "угроза безопасности". Объект был атакован иранским дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dayli Mail и Cyprus Mail.
Читайте также: Иран атаковал баллистикой пригород Иерусалима: ракета попала в укрытие, есть погибшие
Изначально медиа писали, что незадолго до полуночи персонал базы проинформировали об угрозе и было получено указание "вернуться домой и оставаться внутри до дальнейшего уведомления".
Кроме того, персоналу приказали "отойти от окон и укрыться за или под прочной, массивной мебелью", и ждать дальнейших инструкций.
Непосредственно сам взрыв было слышно около полуночи. Причем стоит отметить, что инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер дал США разрешение на нанесение "оборонительных" ударов по иранским объектам с британских баз.
Поначалу не было никакой информации, что с чем точно был связан взрыв. Но позже выяснилось, что авиабаза подверглась удару беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, но заявляется о "незначительном ущербе".
Отметим, что Британия не принимала участия в ударах по Ирану, в результате которых прогиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Однако в воскресенье британские истребители сбили иранский беспилотник, который летел в сторону Катара.
Напомним, что 28 февраля Израиль вместе с США начали атаковать Иран. Цель операции заключается в сдерживании амбиций Тегерана и уничтожении ракетного арсенала страны.
Однако боевые не ограничились лишь этими странами. Так, 1 марта Иран нанес удары баллистикой по военным базам в Ираке и Иордании, где находились солдаты Бундесвера. Также Тегеран выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре.
Вечером того же дня премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с видеообращением. Он сказал, что Лондон согласился предоставить США свои военные базы для атаку по Ирану.
Более того, Стармер анонсировал, что намерен привлечь экспертов из Украины, чтобы улучшить ситуацию со сбитием иранских "Шахедов".
Добавим, что 1 марта лидеры Германии, Франции Британии пригрозили Ирану присоединится к операции США, если Тегеран будет продолжать наносить удары по тем странам, которые не имеют отношения к боевым действиям.