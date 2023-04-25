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Кіпр не захищатиме тих, хто намагатиметься обійти санкції проти Росії, - президент

Новость на русском →
Кіпр, Вівторок 25 квітня 2023 17:24
Кіпр не захищатиме тих, хто намагатиметься обійти санкції проти Росії, - президент Фото: президент Кіпру Нікос Христодулідіс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Порушників санкцій влада Кіпру не захищатиме, а країна робитиме все можливе, щоб ніхто не дозволив заплямувати її репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса, яку приводить Euronews.

"Ми повинні розглядати цю подію як можливість раз і назавжди покласти край цьому конкретному питанню. Ми не можемо продовжувати просто говорити", - йдеться у заяві.

За його словами, влада Кіпру не захищатиме тих, хто порушує санкції проти РФ. Президент сказав, що держава, уряд та приватний сектор дуже постраждали від такої ситуації.

"Я вважаю, що будуть нові обмеження або США, Великобританії, або ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми повинні покінчити", - додав Христодулідіс.

Влада Кіпру розслідує, як кілька його громадян опинилися в санкційних списках США і Великої Британії за ймовірну співпрацю з росіянами, які потрапили під санкції.

Президента Кіпру Нікоса Христодулідіса було поінформовано про процедури створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ.

Понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти Росії. Вони зачіпають також кіпрських фізичних та юридичних осіб.

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