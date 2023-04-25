Кіпр не захищатиме тих, хто намагатиметься обійти санкції проти Росії, - президент

Порушників санкцій влада Кіпру не захищатиме, а країна робитиме все можливе, щоб ніхто не дозволив заплямувати її репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Кіпру Нікоса Христодулідіса, яку приводить Euronews.

"Ми повинні розглядати цю подію як можливість раз і назавжди покласти край цьому конкретному питанню. Ми не можемо продовжувати просто говорити", - йдеться у заяві.

За його словами, влада Кіпру не захищатиме тих, хто порушує санкції проти РФ. Президент сказав, що держава, уряд та приватний сектор дуже постраждали від такої ситуації.

"Я вважаю, що будуть нові обмеження або США, Великобританії, або ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми повинні покінчити", - додав Христодулідіс.