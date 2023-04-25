Кипр не будет защищать тех, кто будет пытаться обойти санкции против России, - президент
Нарушителей санкций власти Кипра не будут защищать, а страна будет делать все возможное, чтобы никто не позволил запятнать ее репутацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Кипра Никоса Христодулидиса, приводимое Euronews.
"Мы должны рассматривать это событие как возможность раз и навсегда покончить с этим конкретным вопросом. Мы не можем продолжать просто говорить", - говорится в заявлении.
По его словам, власти Кипра не будут защищать тех, кто нарушает санкции против РФ. Президент сказал, что государство, правительство и частный сектор очень пострадали от такой ситуации.
"Я считаю, что будут новые ограничения или США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", - добавил Христодолидис.
Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.
Президент Кипра Никос Христосулидис был проинформирован о процедурах создания национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.
Более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.