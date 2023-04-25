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Кипр не будет защищать тех, кто будет пытаться обойти санкции против России, - президент

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Кипр, Вторник 25 апреля 2023 17:24
Кипр не будет защищать тех, кто будет пытаться обойти санкции против России, - президент Фото: президент Кипра Никос Христодолидис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нарушителей санкций власти Кипра не будут защищать, а страна будет делать все возможное, чтобы никто не позволил запятнать ее репутацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Кипра Никоса Христодулидиса, приводимое Euronews.

"Мы должны рассматривать это событие как возможность раз и навсегда покончить с этим конкретным вопросом. Мы не можем продолжать просто говорить", - говорится в заявлении.

По его словам, власти Кипра не будут защищать тех, кто нарушает санкции против РФ. Президент сказал, что государство, правительство и частный сектор очень пострадали от такой ситуации.

"Я считаю, что будут новые ограничения или США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", - добавил Христодолидис.

Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за вероятное сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.

Президент Кипра Никос Христосулидис был проинформирован о процедурах создания национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ.

Более 4 тысяч счетов россиян в банках Кипра могут быть закрыты в течение ближайших двух месяцев на фоне новых санкций против России. Они затрагивают также кипрские физические и юридические лица.

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