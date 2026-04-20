Кип’яток, аптечка та не тільки: повний перелік безкоштовних послуг у вагонах УЗ

20:32 20.04.2026 Пн
3 хв
За що доведеться платити окремо у поїзді?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вагон "Укрзалізниці" (Getty Images)

Пасажири поїздів "Укрзалізниці" можуть користуватися низкою безкоштовних сервісів, а також замовляти додаткові платні послуги. Перелік залежить від типу поїзда.

Головне:

  • Без оплати: Пасажири мають право на кип’ячену воду, аптечку, доступ до туалетів із гігієнічними засобами та перевезення до 36 кг багажу.
  • Безпека та інфо: Виклик медиків, поліції та оголошення через гучномовець також входять у вартість квитка.
  • Сервіс "Інтерсіті": У швидкісних поїздах безкоштовно надаються підголовники, прибирання вагонів та доставка замовленої їжі.
  • Платні послуги: Чай, кава, постільна білизна, користування холодильником чи мікрохвильовкою оплачуються окремо.
  • Цифрові опції: Wi-Fi та онлайн-бібліотеки у поїздах зазвичай є платними сервісами.

Що входить у безкоштовні послуги

У більшості поїздів пасажири без додаткової оплати отримують базові речі, необхідні для поїздки:

  • доступ до туалетів із милом, антисептиком, туалетним папером та дезінфікуючим гелем;
  • кип’ячену воду;
  • користування аптечкою;
  • інформацію через гучномовець;
  • можливість перевезти ручну поклажу до 36 кг (за умови, що її розмір не перевищує 200 см за сумою трьох вимірів);
  • виклик медиків або поліції у разі потреби.

За що доведеться платити

Окремі послуги у поїздах є платними. Зокрема, це:

  • напої та снеки;
  • чай, кава, соки.

Також у поїздах можуть пропонувати продаж товарів або друкованої продукції.

Крім того, у пасажирських поїздах надаються й інші послуги, серед яких:

  • користування постільною білизною;
  • користування холодильником і мікрохвильовою піччю;
  • трансляція аудіо- та відеопрограм;
  • оформлення проїзду або перевезення надлишкової поклажі начальником поїзда (в окремих випадках);
  • оформлення експрес-передач по Україні.

Що є у швидкісних поїздах

У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перелік послуг ширший. Частина з них безкоштовна - наприклад, прибирання у вагоні, підголовники або доставка попередньо замовленої їжі.

Водночас за окрему плату доступні:

  • харчування;
  • Wi-Fi (якщо встановлений);
  • онлайн-кінотеатр;
  • онлайн-бібліотека.

У компанії радять уточнювати повний перелік послуг і їхню вартість безпосередньо у провідника або начальника поїзда.

Нагадаємо, в українських поїздах доступ до Wi-Fi залежить від типу рейсу: безкоштовний інтернет є лише в "Інтерсіті", тоді як на окремих маршрутах зі Starlink він частково платний і може працювати з перебоями через технічні обмеження.

Також РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічне ціноутворення для квитків у вагонах СВ та 1 класі "Інтерсіті". Вартість проїзду залежатиме від попиту, дня тижня, сезону, часу купівлі та заповненості поїзда, тоді як для більшості пасажирів ціни не зміняться.

Більше по темі:
УкрзалізницяПоїзди