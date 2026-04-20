Кипяток, аптечка и не только: полный перечень бесплатных услуг в вагонах УЗ

20:32 20.04.2026 Пн
3 мин
За что придется платить отдельно в поезде?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Вагон "Укрзализныци" (Getty Images)

Пассажиры поездов "Укрзализныци" могут пользоваться рядом бесплатных сервисов, а также заказывать дополнительные платные услуги. Перечень зависит от типа поезда.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное:

  • Без оплаты: Пассажиры имеют право на кипяченую воду, аптечку, доступ к туалетам с гигиеническими средствами и перевозку до 36 кг багажа.
  • Безопасность и инфо: Вызов медиков, полиции и объявления через громкоговоритель также входят в стоимость билета.
  • Сервис "Интерсити": В скоростных поездах бесплатно предоставляются подголовники, уборка вагонов и доставка заказанной еды.
  • Платные услуги: Чай, кофе, постельное белье, пользование холодильником или микроволновкой оплачиваются отдельно.
  • Цифровые опции: Wi-Fi и онлайн-библиотеки в поездах обычно являются платными сервисами.

Что входит в бесплатные услуги

В большинстве поездов пассажиры без дополнительной оплаты получают базовые вещи, необходимые для поездки:

  • доступ к туалетам с мылом, антисептиком, туалетной бумагой и дезинфицирующим гелем;
  • кипяченую воду;
  • пользование аптечкой;
  • информацию через громкоговоритель;
  • возможность перевезти ручную кладь до 36 кг (при условии, что ее размер не превышает 200 см по сумме трех измерений);
  • вызов медиков или полиции в случае необходимости.

За что придется платить

Отдельные услуги в поездах являются платными. В частности, это:

  • напитки и снеки;
  • чай, кофе, соки.

Также в поездах могут предлагать продажу товаров или печатной продукции.

Кроме того, в пассажирских поездах предоставляются и другие услуги, среди которых:

  • пользование постельным бельем;
  • пользование холодильником и микроволновой печью;
  • трансляция аудио- и видеопрограмм;
  • оформление проезда или перевозки избыточной поклажи начальником поезда (в отдельных случаях);
  • оформление экспресс-передач по Украине.

Что есть в скоростных поездах

В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" перечень услуг шире. Часть из них бесплатная - например, уборка в вагоне, подголовники или доставка предварительно заказанной еды.

В то же время за отдельную плату доступны:

  • питание;
  • Wi-Fi (если установлен);
  • онлайн-кинотеатр;
  • онлайн-библиотека.

В компании советуют уточнять полный перечень услуг и их стоимость непосредственно у проводника или начальника поезда.

Напомним, в украинских поездах доступ к Wi-Fi зависит от типа рейса: бесплатный интернет есть только в "Интерсити", тогда как на отдельных маршрутах со Starlink он частично платный и может работать с перебоями из-за технических ограничений.

Также РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для билетов в вагонах СВ и 1 классе "Интерсити". Стоимость проезда будет зависеть от спроса, дня недели, сезона, времени покупки и заполненности поезда, тогда как для большинства пассажиров цены не изменятся.

