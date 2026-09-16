"Кінця стражданням не видно": генсек ООН закликав до негайного припинення вогню в Україні

"Ми вступили у п’ятий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, з величезними стражданнями цивільного населення, каскадними глобальними наслідками - і кінця цьому не видно", - зазначив він.

Генсек підкреслив, що припинення вогню має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та відповідним резолюціям Організації. На його думку, це єдиний спосіб створити необхідні умови для подальших домовленостей.

Відповідаючи на запитання щодо нещодавніх поїздок американських переговорників до Москви й Києва та можливої тристоронньої зустрічі на майданчику ООН, Гутерріш заявив про готовність долучитися до такого процесу.

"Я був би радий це зробити, якщо це можливо", - сказав він.

Гутерріш також висловив стурбованість через те, що руйнівні бойові дії тривають, а мирні жителі продовжують страждати як в Україні, так і в РФ.

Вплив на світову економіку та продовольчу безпеку

Гутерріш звернув увагу на те, що війна створює серйозні проблеми для продовольчої безпеки, а також постачання добрив та енергоносіїв по всьому світу.

За його словами, ситуація ускладнюється блокадою в Чорному морі, яка додається до кризи на Близькому Сході.

Генсек ООН наголосив на критичній важливості пошуку шляхів для безпечного продовження експорту української та російської продукції, зокрема продовольства, добрив та енергії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Київ відмовитися від ударів по російській інфраструктурі, стверджуючи, що такі атаки можуть призвести до глобального дефіциту дизельного палива.