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"Чекаємо на списки об'єктів від РФ": у МЗС зробили заяву про можливе енергетичне перемир'я

17:15 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Сергій Козачук
"Чекаємо на списки об'єктів від РФ": у МЗС зробили заяву про можливе енергетичне перемир'я Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач/РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна готова до запровадження режимів припинення вогню та чекає від Росії конкретних списків об'єктів для узгодження деталей.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я, повідомляє РБК-Україна.

Позиція України щодо припинення вогню

Речник МЗС наголосив, що вичерпну позицію щодо можливого енергетичного перемир'я раніше вже висловив президент України Володимир Зеленський.

Україна тривалий час сама пропонувала встановити таке припинення вогню. Воно має бути чесним, справедливим і дійсно охоплювати всі необхідні сфери.

Київ наполягає, що в разі запровадження такого режиму під захистом мають опинитися всі українські об'єкти, а застосування будь-яких типів зброї по них має бути повністю заборонене.

"Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", - зазначив Тихий.

Переговори та міжнародні зусилля

У МЗС підкреслили, що прагнення Сполучених Штатів досягти цієї угоди є важливим і вчасним кроком.

Крім того, за словами дипломата, над пошуком рішень у сферах енергетики та експорту зерна працюють і кілька інших країн-партнерів. Про це раніше також інформував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в умовах війни та очікує на дзеркальні кроки від російської сторони.

Ініціатива США та позиція Росії

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою щодо встановлення енергетичного перемир'я між Україною та РФ.

У Кремлі позитивно оцінили таку ідею, однак речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що припинення ударів по НПЗ не вирішить усіх проблем світового ринку.

Водночас, за даними видання Financial Times, сам російський диктатор Володимир Путін не має наміру укладати таку угоду до настання зимового періоду.

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