"Конца страданиям не видно": генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Война России против Украины продолжается без перспектив быстрого завершения, поэтому миру нужно немедленное прекращение огня как первый шаг к справедливому и продолжительному миру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.
"Мы вступили в пятый год полномасштабного российского вторжения в Украину, с огромными страданиями гражданского населения, каскадными глобальными последствиями - и конца этому не видно", - отметил он.
Генсек подчеркнул, что прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации. По его мнению, это единственный способ создать необходимые условия для дальнейших договоренностей.
Отвечая на вопрос по поводу недавних поездок американских переговорщиков в Москву и Киев и возможной трехсторонней встречи на площадке ООН, Гутерриш заявил о готовности присоединиться к такому процессу.
"Я был бы рад это сделать, если это возможно", - сказал он.
Гутерриш также выразил обеспокоенность по поводу того, что разрушительные боевые действия продолжаются, а мирные жители продолжают страдать как в Украине, так и в РФ.
Гутерриш обратил внимание, что война создает серьезные проблемы для продовольственной безопасности, а также поставок удобрений и энергоносителей по всему миру.
По его словам, ситуация усложняется блокадой в Черном море, которая прилагается к кризису на Ближнем Востоке.
Генсек ООН отметил критическую важность поиска путей для безопасного продолжения экспорта украинской и российской продукции, в частности продовольствия, удобрений и энергии.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Киев отказаться от ударов по российской инфраструктуре, утверждая, что такие атаки могут привести к глобальному дефициту дизельного топлива.
Отметим, в Кремле эта инициатива была воспринята положительно. В то же время представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение ударов по НПЗ не позволит решить все проблемы на мировом энергетическом рынке.
Кроме того, представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев готов к введению энергетического перемирия и ждет от Москвы конкретных списков объектов для согласования деталей.