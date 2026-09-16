"Конца страданиям не видно": генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Война России против Украины продолжается без перспектив быстрого завершения, поэтому миру нужно немедленное прекращение огня как первый шаг к справедливому и продолжительному миру.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы вступили в пятый год полномасштабного российского вторжения в Украину, с огромными страданиями гражданского населения, каскадными глобальными последствиями - и конца этому не видно", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации. По его мнению, это единственный способ создать необходимые условия для дальнейших договоренностей.

Отвечая на вопрос по поводу недавних поездок американских переговорщиков в Москву и Киев и возможной трехсторонней встречи на площадке ООН, Гутерриш заявил о готовности присоединиться к такому процессу.

"Я был бы рад это сделать, если это возможно", - сказал он.

Гутерриш также выразил обеспокоенность по поводу того, что разрушительные боевые действия продолжаются, а мирные жители продолжают страдать как в Украине, так и в РФ.

Влияние на мировую экономику и продовольственную безопасность

Гутерриш обратил внимание, что война создает серьезные проблемы для продовольственной безопасности, а также поставок удобрений и энергоносителей по всему миру.

По его словам, ситуация усложняется блокадой в Черном море, которая прилагается к кризису на Ближнем Востоке.

Генсек ООН отметил критическую важность поиска путей для безопасного продолжения экспорта украинской и российской продукции, в частности продовольствия, удобрений и энергии.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Киев отказаться от ударов по российской инфраструктуре, утверждая, что такие атаки могут привести к глобальному дефициту дизельного топлива.