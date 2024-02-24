До кінця березня ЄС передасть Україні майже 170 тисяч снарядів, - Кулеба

До кінця березня Європейський союз передасть Україні майже 170 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що на зустрічі подякував Боррелю за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років, зокрема за історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України в ЄС та підтримки формули миру.

"Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке прийняття", - додав він.

Дефіцит снарядів

Нагадаємо, зараз в українських військових через проблеми з постачаннями від США дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно ЗСУ довелося відступити з Авдіївки.

Однак допомогти зі снарядами обіцяли Україні в Європейському союзі. На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак ЄС не зміг вкластися у заплановані терміни, тому продовжує роботу над цим питанням.

У лютому президент Чехії Петр Павел розповів, що Прага знайшла за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але їй потрібна допомога з фінансуванням, щоб забезпечити це постачання.

А днями про пакети військової підтримки, до яких увійдуть артилерійські снаряди, оголосили Британія та Іспанія.

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