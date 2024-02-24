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До конца марта ЕС передаст Украине около 170 тысяч снарядов, - Кулеба

Нью-Йорк, Суббота 24 февраля 2024 16:35
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До конца марта ЕС передаст Украине около 170 тысяч снарядов, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

К концу марта Европейский союз передаст Украине около 170 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что на встрече поблагодарил Борреля за личное руководство и поддержку в течение последних двух лет, в частности, за исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке формулы мира.

"Многие усовершенствования и решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", - добавил он.

Дефицит снарядов

Напомним, сейчас у украинских военных из-за проблем со снабжением от США дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно ВСУ пришлось отступить из Авдеевки.

Однако помочь со снарядами обещали Украине в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.

В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тысяч снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.

На днях о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.

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