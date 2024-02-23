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Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси

П'ятниця 23 лютого 2024 22:15
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Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси Архівне фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія готується передати Україні нову військову допомогу, яка включатиме боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку і солідарність Іспанії з Україною", - йдеться в заяві.

За словами Кулеби, Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси.

Міністри також обговорили "формулу миру" і Глобальний саміт миру у Швейцарії. Вони погодилися з тим, що вступ України до ЄС йде за планом.

Дефіцит снарядів

Українські захисники відчувають дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно українським захисникам довелося відступити з Авдіївки на тлі дуже складної ситуації навколо міста.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не втратив би Авдіївку, якби союзники вчасно передали артилерійські снаряди.

Раніше військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів у коментарі РБК-Україна, як Україні вирішити проблему нестачі снарядів.

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