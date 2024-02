Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку і солідарність Іспанії з Україною", - йдеться в заяві.

За словами Кулеби, Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.