У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський

Україна та США розглядають рамковий мирний план з 20 пунктів, в кінці якого йдеться про припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.
Зеленського запитали, чи розглядає Україна на саміті з США в Берліні можливість досягнення проміжного, але практично дієвого рішення, яке може негайно змінити безпекову ситуацію на землі.
"Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі", - відповів президент.
Він зазначив, що в цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені.
"І з самого початку, ще понад 10 років тому, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося. Це було тільки в словах. І тому на сьогодні ми хочемо не повторення війни після припинення вогню. І тому хочемо юридично зобов'язуючих гарантій. Не Будапештський меморандум, а юридично зобов'язуючі гарантії", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна проводить такі консультації зі США.
"Коли вони говорять, що у нас буде щось на дзеркальне 5 статті НАТО, то ми розуміємо, як Сполучені Штати Америки у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це, ще раз підкреслюю, для нас важливо, щоб було підтримано Конгресом США", - додав президент.
Нагадаємо, США, Україна і Європа продовжують працювати над мирним планом.
Зараз найскладнішим є питання територій, а саме Донбасу. Вашингтон вимагає віддати його Росії, а Україна відкидає подібні пропозиції.
Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки й документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
За даними Axios, адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.
За словами джерела видання, США вважають прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливий референдум щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території.
Цими вихідними Трамп направив до Берліна свого спецпредставника Стіва Віткоффа, щоб той зустрівся із Зеленським і лідерами Європи. Як заявляється, Білий дім хоче досягти мирної угоди до кінця року.