Кінець "сірих" схем? У Мінцифрі розкрили деталі нової реформи грального бізнесу

17:15 11.03.2026 Ср
2 хв
Азартний ринок можуть змінити правилами, які складно буде обійти
aimg Сергій Козачук
Кінець "сірих" схем? У Мінцифрі розкрили деталі нової реформи грального бізнесу Фото: як зміняться правила для онлайн-казино в Україні (Getty Images)

В Україні пропонують запровадити систему цифрового контролю за азартними іграми та встановити єдину податкову ставку для грального бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Читайте також: ШІ з українським ДНК. Навіщо Україна створює свою мовну модель і коли вона запрацює

Цифровий контроль та захист гравців

Новий законопроєкт змінює логіку регулювання галузі. Замість формальних перевірок пропонується запровадити систему онлайн-моніторингу, що дозволить державі бачити стан ринку в реальному часі.

Організаторів ігор зобов’яжуть стежити за поведінкою гравців, щоб вчасно виявляти ознаки залежності. Самі ж користувачі зможуть встановлювати персональні ліміти на гру.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації Наталі Денікеєвої, ринок виріс значно швидше за інструменти контролю.

"Запропонований пакет законодавчих змін фактично змінює логіку роботи держави в цій сфері - ми будемо бачити ринок щодня на основі даних", - наголосила вона.

Податкові зміни та боротьба з "тінню"

Другий законопроєкт спрямований на усунення податкових суперечностей. Наразі легальний бізнес фактично двічі сплачує податки з однієї бази, що змушує компанії залишатися в "сірій зоні".

Мінцифра пропонує:

  • встановити єдину ставку податку на дохід (GGR) у розмірі 18%;
  • скасувати подвійне оподаткування;
  • нараховувати податок із виграшів лише на різницю між внесеними коштами та виплатою.

"Сьогодні наше завдання - перейти від формального регулювання до системного, цифрового контролю цієї галузі", - додала Денікеєва.

Ситуація на ринку азартних ігор

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації анонсувало план перевести видачу ліцензій для грального бізнесу в застосунок "Дія", щоб автоматизувати процес та усунути людський фактор.

Водночас експерти зазначають, що попри побоювання, в Україні наразі грають в азартні ігри менше, ніж в ЄС, проте питання захисту гравців залишається пріоритетним для держави.

Разом з тим, легальні оператори висловлюють занепокоєння щодо майбутнього галузі. Прогнозується, що через складні економічні умови у 2026 році легальний гральний ринок може впасти на третину.

На цьому фоні представники бізнесу вже закликали владу переглянути деякі нові обмеження, щоб зберегти інвестиційну привабливість сектору.

