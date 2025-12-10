У 2026 році легальний гральний ринок впаде на третину, а бюджет недоотримає 5,6 млрд гривень, - експерти

Введення лімітів та додаткових обмежень для українців, які грають у легальних онлайн-казино, призведе до прямих збитків бюджету та массового переходу українців для гри в незаблокованих в Україні російських казино

Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут під час круглого столу щодо обговорення проєкту наказу Мінцифри, пише РБК-Україна .

Це також, за його словами, призведе до масового переходу гравців до нелегальних казино (переважно російського походження) та зменшення обсягів легального ринку на третину.

"Білі оператори, кожен окремо, побудували математичні моделі на базі реальних клієнтських даних та проаналізували наслідки трьох базових сценаріїв: введення лімітів в еквіваленті 1, 2 і 5 тисяч євро на місяць. Розрахунки всіх операторів продемонстрували однаковий результат: введення лімітів суттєво скоротить легальний ринок і драматично зменшить податкові надходження до бюджету країни", - наголосив Когут під час свого виступу.

За словами президента асоціації, прогноз зроблено в розрізі окремих видів податків. Зокрема, при введенні лімітів у 1 тис. євро на одного гравця на місяць збитки бюджету становитимуть 5,6 млрд грн за рік. Зокрема:

по податку на прибуток держава недоотримає 3,7 млрд грн ;

; по ПДФО - 1,7 млрд грн;

по військовому збору - 257 млн грн.

Як наголошує Когут, російський ринок нелегальних казино в Україні фактично отримає можливість розширити свою частку, а введення жорстких лімітів призведе до очевидних наслідків - легальний сегмент скоротиться на 10-15 млрд грн.

"Якщо ліміти введуть, ці гроші українців просто перетечуть у нелегальні, переважно російські казино. Одне незважене рішення, яке хочуть ухвалити нібито з благими намірами (боротьба з лудоманією), може призвести до різкої тінізації ринку та колосальних збитків", - констатував він.

У профільній асоціації переконані: кількість гравців у країні після введення лімітів не зміниться, а лише відбудеться перерозподіл. Гравці - приблизно 50-60 тисяч українців на квартал - мігруватимуть з легальних сайтів до незаблокованих російських казино, які незаконно працюють в українському сегменті Інтернету.

На думку Когута, регулювання гральної індустрії має насамперед захищати вразливі верстви населення, але не призводити до відтоку до нелегальних казино так званих преміальних клієнтів. Під час круглого столу, президент Асоціації повідомив, що введення лімітів у першу чергу спричинить міграцію VIP-клієнтів до нелегальних казино. Дослідження членів Асоціації показали, що VIP-клієнти становлять 2,5-3% від усієї клієнтської бази легальних операторів, але генерують від 35 до 51% усіх доходів і податків.

Олександр Когут (kyivstar.ua)

"Середній депозит таких клієнтів - 139,6 тис. гривень. Це дуже заможні громадяни, серед яких багато бізнесменів, які витрачають гроші, отримуючи задоволення від гри. Якщо їм стане некомфортно через обмеження, вони миттєво перейдуть на нелегальні платформи. Також до нелегальних казино перейдуть клієнти, які наразі одночасно мають рахунки і в легальних, і в нелегальних казино. Таких, за оцінками операторів, приблизно 30%. Обмежуючи легальних операторів, держава робить більш конкурентоспроможними нелегалів, це - перевірена на багатьох юрисдикціях логіка функціонування гральних ринків. Нідерланди, Швеція та Німеччина, вже наступили на ці граблі. Українські регулятори мають ретельно вивчити уроки цих країн, тому що непродумане введення лімітів загнало ринки та гравців в тінь, бюджети цих країн отримали збитки", - підсумував Когут.

Також зазначається, що причиною такого падіння стала комбінація заходів:

заборона частини рекламних форматів;

суворі місячні ліміти на депозити (700 євро для повнолітніх і 300 євро для гравців до 25 років);

підвищення ставки грального податку до 34,2% з 1 січня 2025 року з анонсованим зростанням до 37,8% у 2026-му.

Наказ Мінцифри: що відомо

23 жовтня 2025 року на офіційному сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі". Документ пропонує встановити ліміти витрат гравця, а також максимальний час участі в азартних іграх протягом дня, тижня та місяця.

"З одного боку, ми маємо захистити гравця, громадянина України, З іншого - ми розуміємо, що будь-які наші спроби зарегулювати існуючий білий легальний ринок будуть стимулювати гравця переходити грати в нелегальний сегмент. І як наслідок - це зменшує податкові надходження. Сьогодні ми дивимося на ці підходи разом, слухаємо позицію ринку і в якомусь конструктивному русі спробуємо дійти до спільного знаменника. Бо насправді тут немає ідеальних правильних або коректних рішень", - заявила Наталя Деникєєва, заступниця голови Міністерства цифрової трансформації.

Наталя Деникєєва (thedigital.gov.ua)

У серпні-вересні 2025 року компанії KANTAR, Gradus і Factum провели три комплексні дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку.

Репрезентативне дослідження серед 2500 респондентів, які грають в інтернет-казино, виявило основні чинники, чому українці обирають нелегальні платформи: швидкість виплат; відсутність лімітів на ставки; можливість уникати сплати податків; простота реєстрації та анонімність; можливість грати за допомогою криптовалют; доступ для лудоманів і підлітків до 21 року.

Дослідження продемонстрували, що будь-які обмеження чи незручності в легальних казино призводять до відтоку гравців у нелегальні інтернет-казино.