ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Конец "серых" схем? В Минцифре раскрыли детали новой реформы игорного бизнеса

17:15 11.03.2026 Ср
2 мин
Азартный рынок могут изменить правилами, которые сложно будет обойти
aimg Сергей Козачук
Конец "серых" схем? В Минцифре раскрыли детали новой реформы игорного бизнеса Фото: как изменятся правила для онлайн-казино в Украине (Getty Images)

В Украине предлагают ввести систему цифрового контроля за азартными играми и установить единую налоговую ставку для игорного бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также: ИИ с украинским ДНК. Зачем Украина создает свою языковую модель и когда она заработает

Цифровой контроль и защита игроков

Новый законопроект меняет логику регулирования отрасли. Вместо формальных проверок предлагается ввести систему онлайн-мониторинга, что позволит государству видеть состояние рынка в реальном времени.

Организаторов игр обяжут следить за поведением игроков, чтобы вовремя выявлять признаки зависимости. Сами же пользователи смогут устанавливать персональные лимиты на игру.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Натальи Деникеевой, рынок вырос значительно быстрее инструментов контроля.

"Предложенный пакет законодательных изменений фактически меняет логику работы государства в этой сфере - мы будем видеть рынок ежедневно на основе данных", - подчеркнула она.

Налоговые изменения и борьба с "тенью"

Второй законопроект направлен на устранение налоговых противоречий. Сейчас легальный бизнес фактически дважды платит налоги с одной базы, что заставляет компании оставаться в "серой зоне".

Минцифра предлагает:

  • установить единую ставку налога на доход (GGR) в размере 18%;
  • отменить двойное налогообложение;
  • начислять налог с выигрышей только на разницу между внесенными средствами и выплатой.

"Сегодня наша задача - перейти от формального регулирования к системному, цифровому контролю этой отрасли", - добавила Деникеева.

Ситуация на рынке азартных игр

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации анонсировало план перевести выдачу лицензий для игорного бизнеса в приложение "Дія", чтобы автоматизировать процесс и устранить человеческий фактор.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на опасения, в Украине пока играют в азартные игры меньше, чем в ЕС, однако вопрос защиты игроков остается приоритетным для государства.

Вместе с тем, легальные операторы выражают беспокойство относительно будущего отрасли. Прогнозируется, что из-за сложных экономических условий в 2026 году легальный игорный рынок может упасть на треть.

На этом фоне представители бизнеса уже призвали власти пересмотреть некоторые новые ограничения, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность сектора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Мінцифра Игорный бизнес
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко