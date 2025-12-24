Ліцензії для грального бізнесу переведуть у "Дію": що зміниться для компаній
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати заяви на отримання ліцензій у сфері азартних ігор онлайн - через застосунок "Дія". Це має підвищити прозорість ринку та спростити взаємодію бізнесу з державою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, нова послуга запрацює найближчим часом. Компанії зможуть подавати заявки на ліцензії без паперових документів і без особистих візитів до державного агентства PlayCity. Рішення про видачу ліцензій на першому етапі ухвалюватиме саме PlayCity, а повідомлення про результати надходитимуть заявникам у "Дію".
Федоров зазначив, що наступним кроком стане повна автоматизація процесу ліцензування - рішення ухвалюватиме система на основі чітко визначених критеріїв, без ручного втручання.
У Мінцифри очікують, що цифровізація ліцензування зробить гральний ринок більш прозорим, зручним для бізнесу та сприятиме зростанню надходжень до державного бюджету.
Раніше РБК-Україна писало, як Мінцифра та новий регулятор PlayCity намагаються перезапустити реформу грального ринку, щоб скоротити тіньовий сегмент і посилити контроль держави. Ключовий акцент роблять цифровізацію: ліцензування та подання документів хочуть перевести в онлайн, а також запустити систему онлайн-моніторингу для прозорості й зростання надходжень до бюджету.
Також ми розповідали про ініціативу Мінцифри запровадити ліміти на витрати та час участі українців в азартних іграх - як у наземних гральних закладах, так і онлайн. Проєкт наказу винесли на громадське обговорення й він передбачає обмеження залежно від виду гри, а також обов’язкові перерви, щоб посилити захист гравців і зменшити ризики ігрової залежності.