Ліцензії для грального бізнесу переведуть у "Дію": що зміниться для компаній

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати заяви на отримання ліцензій у сфері азартних ігор онлайн - через застосунок "Дія". Це має підвищити прозорість ринку та спростити взаємодію бізнесу з державою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

За його словами, нова послуга запрацює найближчим часом. Компанії зможуть подавати заявки на ліцензії без паперових документів і без особистих візитів до державного агентства PlayCity. Рішення про видачу ліцензій на першому етапі ухвалюватиме саме PlayCity, а повідомлення про результати надходитимуть заявникам у "Дію".

Федоров зазначив, що наступним кроком стане повна автоматизація процесу ліцензування - рішення ухвалюватиме система на основі чітко визначених критеріїв, без ручного втручання.

У Мінцифри очікують, що цифровізація ліцензування зробить гральний ринок більш прозорим, зручним для бізнесу та сприятиме зростанню надходжень до державного бюджету.