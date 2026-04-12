Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кінець епохи Орбана: Мадяр здобуває розгромну перемогу на виборах

23:58 12.04.2026 Нд
2 хв
Петер Мадяр бере конституційну більшість. Який відрив від Орбана?
aimg Катерина Коваль
Фото: очільник партії "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

На парламентських виборах в Угорщині перемогу здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Угорщини та Telex.

Результати виборів

Станом на 23:55 оброблено 90% голосів. Розподіл голосів:

  • партія "Тиса" (Петер Мадяр) - понад 50% (138 мандатів);

  • партія "Фідес" (Віктор Орбан) - менше 40% (54 мандати);

  • "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk) — 7 мандатів (за партійним списком).

  • Інші партії, зокрема KDNP, "ДК" (трохи більше 1%) та угорська партія "Двохвоста собака" (менше 1%), не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Конституційна більшість (понад 2/3 мандатів) дозволяє "Тисі" самостійно ухвалювати ключові рішення, зокрема змінювати Основний закон.

Парламентські вибори в Угорщині відбулися у неділю, 12 квітня 2026 року. Виборчі дільниці закрили о 19:00. За даними ЦВК, явка стала історичною - станом на 18:30 проголосували 77,80% угорців, що становить майже 6 мільйонів осіб.

Передвиборча кампанія запам’яталася безпрецедентним використанням чинним прем’єром Віктором Орбаном теми України. Як повідомляв репортаж РБК-Україна з Будапешта, у столиці Угорщини не можна було пройти й п’ятдесяти кроків, аби не натрапити на фото президента Володимира Зеленського.

Портретів українського лідера на вулицях було навіть більше, ніж зображень самого Орбана. Така агітація, однак, не допомогла правлячій партії - виборці віддали перевагу опозиції.

