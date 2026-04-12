Кінець епохи Орбана: Мадяр здобуває розгромну перемогу на виборах

На парламентських виборах в Угорщині перемогу здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Угорщини та Telex.
Результати виборів
Станом на 23:55 оброблено 90% голосів. Розподіл голосів:
партія "Тиса" (Петер Мадяр) - понад 50% (138 мандатів);
партія "Фідес" (Віктор Орбан) - менше 40% (54 мандати);
"Наша Батьківщина" (Mi Hazánk) — 7 мандатів (за партійним списком).
Інші партії, зокрема KDNP, "ДК" (трохи більше 1%) та угорська партія "Двохвоста собака" (менше 1%), не подолали 5-відсотковий бар'єр.
Конституційна більшість (понад 2/3 мандатів) дозволяє "Тисі" самостійно ухвалювати ключові рішення, зокрема змінювати Основний закон.
Парламентські вибори в Угорщині відбулися у неділю, 12 квітня 2026 року. Виборчі дільниці закрили о 19:00. За даними ЦВК, явка стала історичною - станом на 18:30 проголосували 77,80% угорців, що становить майже 6 мільйонів осіб.
Передвиборча кампанія запам’яталася безпрецедентним використанням чинним прем’єром Віктором Орбаном теми України. Як повідомляв репортаж РБК-Україна з Будапешта, у столиці Угорщини не можна було пройти й п’ятдесяти кроків, аби не натрапити на фото президента Володимира Зеленського.
Портретів українського лідера на вулицях було навіть більше, ніж зображень самого Орбана. Така агітація, однак, не допомогла правлячій партії - виборці віддали перевагу опозиції.