Конец эпохи Орбана: Мадьяр одерживает разгромную победу на выборах

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Избирательные участки закрыли в 19:00. По данным ЦИК, явка стала исторической - по состоянию на 18:30 проголосовали 77,80% венгров, что составляет почти 6 миллионов человек.

Предвыборная кампания запомнилась беспрецедентным использованием действующим премьером Виктором Орбаном темы Украины. Как сообщал репортаж РБК-Украина из Будапешта, в столице Венгрии нельзя было пройти и пятидесяти шагов, чтобы не наткнуться на фото президента Владимира Зеленского.

Портретов украинского лидера на улицах было даже больше, чем изображений самого Орбана. Такая агитация, однако, не помогла правящей партии - избиратели отдали предпочтение оппозиции.