Кінець епохи довіри? Ким тепер вважають США найближчі партнери - опитування Politico
У Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають США надійним союзником і сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділяють їхні цінності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Дослідження, проведене лондонською соціологічною компанією Public First, показало, що в усіх країнах, де проводилося опитування, набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника, ніж надійного.
Зокрема, таку відповідь дали половина опитаних дорослих у Німеччині та 57% у Канаді. У Франції частка людей, які назвали США ненадійними, також удвічі перевищила частку тих, хто назвав їх надійними.
Найвищим авторитет США був у Британії, але лише у порівнянні: 35% британців заявили, що США є надійним союзником, а 39% вважають їх ненадійними.
Згідно даними опитування, американська військова сила все частіше розглядається як непевний актив.
Більшість дорослих у Франції та Німеччині заявили, що не вірять, що вороги боятимуться напасти на них через їхні відносини з США.
А у Британії лише за один рік частка людей, які все ще вважають США ефективним засобом стримування ворожих атак, різко знизилася на 10%.
У Британії, Франції та Німеччині негативні сприйняття США переважають позитивні за ключовими показниками, включаючи те, чи захищає вона демократію, чи поділяє їхні цінності та чи діє як надійний союзник, свідчать результати опитування.
Опитування також показує, що дедалі більша частка респондентів в країнах не вважає, що США поділяють їхні цінності або захищають демократію, що є давнім американським принципом.
У Франції лише 17% респондентів погодилися з твердженням "США поділяють наші цінності", 49% - не погодилися.
У Німеччині 50% респондентів заявили, що США не поділяють їхні цінності, а лише 18% сказали, що Вашингтон "захищає демократію".
За словами керівника досліджень Public First Себа Райда, ще рік тому європейці сприймали США як "ненадійного, але критично важливого союзника, який стримує ворогів". Нині ж, зазначає він, дедалі більше громадян не вірять у саму ідею трансатлантичного стримування в межах НАТО.
Погіршення ставлення пов’язують із політикою президента Дональда Трампа та низкою дипломатичних конфліктів - від торговельних суперечок до заяв про можливу анексію Гренландії. Додаткову напругу спричинив торішній виступ віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції, який викликав різку реакцію в Європі.
США і НАТО
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США мають намір зменшити кількість свого персоналу, який працює в низці ключових штабів НАТО.
Наприкінці 2025 року республіканець Томас Массі, член Палати представників США, вніс законопроєкт, який передбачає вихід Сполучених Штатів із НАТО.
Він заявив, що Альянс, на його думку, втратив актуальність після завершення Холодної війни, а кошти, які США витрачають на його утримання, слід спрямувати на зміцнення власної безпеки.
Водночас видання Politico зазначало, що в НАТО не мають напрацьованого сценарію на випадок рішення Вашингтона залишити Альянс.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться членом НАТО. Однак він не став прямо відповідати, що важливіше для національної безпеки США - Гренландія чи НАТО, назвавши це "помилковим вибором".
Окрім того, нещодавно Пентагон оприлюднив нову Стратегію національної оборони США на 2026 рік. Основний фокус робиться на внутрішній безпеці, підтримка союзників у Європі стає більш обмеженою.