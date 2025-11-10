"Кинджали", "Шахеди" та не тільки: як ППО відбила чергову атаку РФ

За даними військових, противник випустив:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області,

п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курської області,

а також 67 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ (РФ), а також із Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Як уточнюєтьмя, близько 40 запущених дронів становили Shahed.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 52 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших моделей у східних, південних і центральних областях України.

"Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили", - йдеться у повідомленні.